اللد: وقفة احتجاجية مطالبة بمحاسبة قتلة الشهيد موسى حسونة

نظمت مساء اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية في مدينة اللد مطالبة بمحاسبة قتلة الشهيد، موسى حسونة، الذي ارتقى خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021.

وشارك في الوقفة عائلة الشهيد حسون إلى جانب عدد من المتضامنين واللجنة الشعبية في اللد، وقد جاءت الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات من أجل الضغط على السلطات الإسرائيلية لمحاسبة القتلة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بمحاسبة قتلة الشهيد حسونة وتقديمهم للمحاكمة، وشددوا على ضرورة الضغط الشعبي والاستمرار في الوقفات لحق الشهيد.

وفي الشهر الماضي، أحيت جماهير غفيرة من اللد والمجتمع العربي في البلاد، الذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة، بدعوة من اللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد.

واستشهد حسونة يوم 10 أيار/مايو 2021 بعد تعرضه لإطلاق نار على يد مستوطن في مدينة اللد خلال أحداث هبة الكرامة التي انطلقت شرارتها تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح ودس عصابات الإرهاب الاستيطانية لضرب المواطنين العرب في أراضي 48.