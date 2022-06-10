تمديد اعتقال مشتبه بجريمة قتل شاب في جنين

مددت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، مساء اليوم الجمعة، اعتقال شاب من جنين يحمل شهادة إقامة في البلاد، لمدة 10 أيام بشبهة ضلوعه في جريمة قتل الشاب حمادة محسن.

ويستدل من محضر الجلسة في المحكمة، أن المشتبه قام بتسليم نفسه بعد يومين من الجريمة إلى الشرطة الفلسطينية، بعد اعترافه بارتكاب الجريمة التي أوكلت إلى الشرطة الإسرائيلية وذلك لأن الضحية والمشتبه به يحملان شهادة إقامة في البلاد.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به لمدة 15 يوما، وقد فسرت طلبها الاعتقال هذه المدة من أجل فحص مواد التحقيق أمام الشرطة الفلسطينية؛ غير أن المحكمة مددت اعتقاله لعشرة أيام.

ومما يذكر أن حيثيات الجريمة تعود إلى يوم 7 حزيران/يونيو الجاري في مدينة جنين، إثر شجار نشب بين الضحية وشاب آخر على خلفية خلاف مالي في تجارة السيارات، إذ تشتبه الشرطة أن المشتبه قام بطعن الضحية بآلة حادة ثم لاذ بالفرار من المكان.