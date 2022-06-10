رهط: إصابة شابة في جريمة إطلاق نار

أصيبت شابة، تبلغ 24 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الجمعة.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وجاء في بيان للشرطة، أن "شابة من سكان رهط وصلت إلى مركز الشرطة بعد تعرضها لإطلاق نار، وعلى الفور جرى استدعاء طاقم طبي لتقديم العلاج لها وجرى نقلها إلى المشفى بحالة متوسطة".

وادعت الشرطة أن هوية المشتبه به معروفة لها، وقد شرعت بأعمال البحث عنه لاعتقاله، فيما لم تعرف خلفية الجريمة بعد.

ومما يذكر أن ظاهرة العنف والجريمة باتت مستفحلة في المجتمع العربي؛ في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.