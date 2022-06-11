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أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 11/06/2022 - 16:49

أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
منظر عام في أم الفحم (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 18 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ وادعت أن الخلفية والأسباب "قيد الفحص" دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ومما يذكر أن ظاهرة العنف والجريمة باتت مستفحلة في المجتمع العربي؛ في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#تقاعس الشرطة

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