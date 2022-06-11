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حادث دهس عناصر الشرطة: التحقيق مع السائق من رهط بشبهة القتل

تاريخ النشر: 11/06/2022 - 20:33

حادث دهس عناصر الشرطة: التحقيق مع السائق من رهط بشبهة القتل
من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون مساء اليوم، السبت، في طلب تمديد فترة اعتقال 4 شبان من مدينة رهط بشبهة ضلوعهم في حادث دهس عناصر شرطة فجر اليوم.

ويستدل من ملف التحقيق، أن "الشرطة قررت التحقيق في دهس عناصر الشرطة على خلفية جنائية، إذ نسبت لسائق السيارة شبهة الضلوع في جريمة قتل".

إلى ذلك، أسندت الشرطة التحقيق في الحادث إلى "وحدة خاصة في محاربة الجريمة".

وادعت الشرطة، في وقت سابق، أن المشتبه بهم ومن ضمنهم سائق السيارة كانوا تحت تأثير الكحول عند وقوع الحادث.

ومما يذكر أن الحادث وقع فجر اليوم وأسفر عن مصرع شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بين خطيرة وطفيفة.

وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إن المشتبه بهم اصطدموا بمركبة أجرة في مدينة ريشون لتسيون قبل أن يفروا هاربين من المكان.

وادعت أن الشبان دهسوا أربعة متطوعين في الشرطة عند حاجز نصبوه في شارع 412، في محاولة لاختراق الحاجز، الأمر الذي أسفر عن مصرع أحدهم.

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#حوادث الدهس
#جريمة قتل
#رهط

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