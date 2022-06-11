حيفا: إصابة خطيرة لشاب برصاص الشرطة

أصيب شاب (24 عاما)، بجروح خطيرة، صباح اليوم، السبت، بعدما أطلق أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية النار عليه في مدينة حيفا.

وزعمت الشرطة، في بيان، أن الشاب حاول تنفيذ عملية سطو وإيذاء الشرطي الذي حاول اعتراضه، وردّ الشرطي بإطلاق النار على المشتبه به ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وادعت الشرطة أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن "الشرطي لاحظ أن المشتبه به حاول اقتحام محل تجاري، وخلال محاولة الاعتقال اشتبه في أن المشتبه به كان يحاول ضربه بآلة حادة، فأطلق عليه الشرطي النار".

وذكرت الشرطة أن المصاب من سكان مدينة حيفا وأن طواقم الإسعاف نقلته إلى مركز الكرمل الطبي في حيفا. في حين لفتت مصادر طبية إلى أن حالة المصاب "خطيرة وغير مستقرة".