إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالناصرة

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع، اليوم الأحد، بين سيارات عدة على الشارع الالتفافي في مدينة الناصرة.

واستُدعيت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث، وقدمت العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم، على وجه السرعة، بسيارات الإسعاف المكثف إلى مستشفيات المدينة، إذ وصفت إصابة أحد المصابين بأنها خطيرة، والآخرين ببين المتوسطة والطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وعملت على تنظيم حركة السير، بعد أن شهد ازدحامات مرورية.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 164 شخصا، بينهم 58 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 49 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.