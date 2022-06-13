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اعتقال 30 مشتبها بتجارة الأسلحة في البلاد

تاريخ النشر: 13/06/2022 - 11:14

اعتقال 30 مشتبها بتجارة الأسلحة في البلاد
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، ثلاثين مشتبها بتجارة الأسلحة في البلاد.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "بعد عدة أشهر على تشغيل مجرم مؤثر في مجال صناعة العبوات الناسفة وتجارة الأسلحة، كوكيل سري في الوحدة المركزية لشرطة إسرائيل، قام خلالها بتوثيق وإجراء وشراء العديد من الأسلحة والذخيرة والمخدرات، ومع نضوج المرحلة السرية للعملية، شرع المئات من أفراد الشرطة وحرس الحدود، هذا الصباح، في تنفيذ موجة واسعة من الاعتقالات والتفتيش في جميع أنحاء البلاد، تم خلالها القبض على أكثر من 30 مشتبهًا بهم من بينهم شخصيات مؤثرة في عالم الجريمة من يافا، واللد، والرملة، وحيفا، وكفر قاسم، وكريات بياليك، وكريات موتسكين، وتل السبع، وبرطعة، وساجور".

وأضافت أن "الوكيل السري تمكن من خلال معرفته العديدة بعالم الجريمة الوكيل من إجراء الصفقات، مع شخصيات من مختلف المنظمات الإجرامية، في الشمال والمركز والجنوب، وخاصة الشخصيات المؤثرة في عالم جريمة في يافا".

وختمت بالقول إنه "خلال صفقة لشراء بندقية في شمال البلاد، التقى الوكيل مع ضابط في السلطة الفلسطينية كان حاضرا في المكان، واشترى لاحقا بندقية من طراز M-16 ، ورشاش كارلو، بدائي الصنع، ومسدسات. وبحسب الاشتباه، فقد أراد الضابط الفلسطيني خلال الصفقة، أن يتأكد من الوكيل أن السلاح سيستخدم لإيذاء اليهود، وفقا لادعاء الشرطة الإسرائيلية.

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#تجارة الأسلحة
#بلدات عربية
#العنف والجريمة
#الشرطة

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