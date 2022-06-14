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إصابة خطيرة في حادث دهس بالنقب

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 14:51

إصابة خطيرة في حادث دهس بالنقب
من مكان الحادث في بئر السبع، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص (50 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس بمدينة بئر السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

واستُدعي إلى مكان الحادث طواقم طبية، وقدّمت العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته على وجه السرعة بسيارة الإسعاف المكثف إلى مستشفى "سوروكا" في المدينة لاستكمال العلاج، وهو بحالة خطيرة وفاقد للوعي ويعاني إصابة في الرأس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ونظمت حركة السير بعد أن شهد الشارع ازدحامات مرورية.

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#النقب
#بئر السبع
#حوادث الدهس
#حوادث الطرق

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