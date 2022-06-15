معتقلو الأقصى: قرار نهائي بتسريح مهدي أبو الحسن بشروط مقيدة

قررت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الشاب مهدي أبو الحسن (19 عاما)، من مدينة أم الفحم، بشروط مقيدة بينها الحبس المنزلي دون تحديد مدته وإيداع كفالة مالية قدرها 7 آلاف شيكل، على أن يقضي الحبس المنزلي في منزل العائلة بأم الفحم.

واعتُقل أبو الحسن في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، في شهر رمضان المبارك، وتحديدا يوم 15 نيسان/ أبريل 2022.

وفي وقت سابق، مددت المحكمة اعتقال أبو الحسن مرات عدة، وذلك على خلفية تواجده في الأقصى، بعد أن اعتقل ضمن حملة اعتقالات طالت 475 مصلٍ من المسجد القبلي في الأقصى خلال أحداث الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وقضى أبو الحسن في المعتقل 60 يوما، وذلك منذ لحظة اعتقاله في شهر رمضان ولغاية اليوم، ومن المقرر أن يتحرر من المعتقل اليوم أو غدا.

وقال محامي الدفاع عن الشاب مهدي أبو الحسن، خالد محاجنة، على القرار لـ"عرب 48" إن "محكمة الصلح في مدينة الخضيرة أفرجت عن مهدي بعد اعتقال دام 60 يوما، وذلك في ملف غير منصف وغير عادل. مهدي تمت محاكمته لأنه تواجد في المسجد الأقصى المبارك، الذي هو حق للمسلمين".

المحامي خالد محاجنة (عرب 48)

وأضاف أن "المحكمة قررت، بعد مداولات طويلة، الإفراج عن الشاب أبو الحسن بشروط، ومنها تحويله للحبس المنزلي وكفالة مالية قدرها 7 آلاف شيكل، حتى انتهاء المسار القضائي في قضيته".

وختم محاجنة بالقول إن "أبو الحسن سيتحرر من المعتقل، وليس من المحكمة، وذلك يتعلق بقرار النيابة التي استأنفت على قرار الإفراج، ولكن الواضح أنه سيتحرر إما اليوم أو غدا الخميس من المعتقل".