إصابتان إحداهما خطيرة في حادثي عمل وسط البلاد

أصيب عاملان بجروح في حادثي عمل وقعا، اليوم الخميس، وسط البلاد.

وفي التفاصيل، أصيب عامل (45 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، ظهر اليوم الخميس، خلال عمله في شركة بمدينة "بني براك" الملاصقة لقرية الخيرية المهجّرة منذ العام 1948، إذ تعرض العامل لإصابة من منشار كهربائي.

وقدم مسعفون ومضمّدون من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب ومن ثم نُقل إلى مستشفى "شيبا تل هشومير" لاستكمال العلاج، وهو بحالة خطيرة ويعاني من جروح عميقة في الأطراف العلوية.

من مكان الحادث في "بني براك"، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

وفي حادث آخر، أصيب عامل (51 عاما)، صباح اليوم، إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بمصنع في مدينة "بيتح تكفا" التي أقيمت على أرض قرية ملبس المهجّرة. وقدمت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ثم نقلته إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج، وهو بحالة متوسطة ويعاني كدمات وإصابات بالأطراف السفلية.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.