شفاعمرو: وقفة احتجاجية منددة بجرائم قتل النساء

نظمت مساء اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية في مدينة شفاعمرو ضد جرائم قتل النساء وتقاعس الشرطة في محاربة الظاهرة المستفحلة في المجتمع العربي.

وحملت المشاركات لافتات منددة بظاهرة العنف والجريمة، كتب على بعض منها "نرفض العيش في كفن مؤجل"، "الشرطة في خدمة الجريمة"، "في الشوارع.. في البيوت النساء عم بتموت".

وجاءت هذه الوقفة في أعقاب جريمة قتل الشابة جوهرة خنيفس (28 عاما) وهي ناشطة في المنتدى النسائي الشفاعمري في انفجار مركبة كانت تقودها في شفاعمرو إثر وضع عبوة ناسفة، يوم 7 حزيران/يونيو الجاري.

وفي حيفا، نظمت مظاهرة احتجاجية ضد جرائم العنف وقتل النساء، بدعوة من حراك "طالعات" تحت شعار "بنضالنا نحمي بعض"، مساء أمس الخميس.

ومما يذكر أن آخر ضحايا جرائم قتل النساء كانت سمر كلاسنة من مدينة حيفا بعد تعرضها للطعن على يد زوجها، حسب الاشتباه، الذي قام بطعن نفسه محاولا الانتحار بعد وقوع الجريمة.

والقتيلة كلاسنة هي الضحية السادسة في جرائم قتل النساء منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، وذلك بعد مقتل كل من رسمية بربور من نوف هجليل، سهيلة جاروشي من الرملة، رزان عباس من كفر كنا، ريما خديجة من قلنسوة وجوهرة خنيفس من شفاعمرو.

إلى ذلك، قتلت 16 امرأة في جرائم مختلفة بالمجتمع العربي في العام المنصرم 2021.