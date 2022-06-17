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كفر مندا: إصابة عامل بجراح خطيرة جرّاء سقوطه من علوّ

تاريخ النشر: 17/06/2022 - 12:17

كفر مندا: إصابة عامل بجراح خطيرة جرّاء سقوطه من علوّ
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب عامل من كفر مندا، يبلغ من العمر 23 عاما، بجراح خطيرة، جرّاء سقوطه من علوّ، خلال عمله، وسط البلاد، اليوم الجمعة.

وقال الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى مكان وقوع الحادث، إن العامل أُصيب "جرّاء سقوطه عن ارتفاع 3 أمتار، أثناء عمله في منطقة المركز".

وأضاف أنّ الشاب نُقِل إلى مشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا، لاستكمال تلقّي العلاج، مشيرا إلى أنه تمّ ربطه بأجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبَيّ الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظلّ إهمال السلطات الإسرائيلية، وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، وبخاصة انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#كفر مندا
#إصابة عامل
#سقوط من علو
#حوادث العمل

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