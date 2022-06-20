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إصابة جرّاء جريمة إطلاق نار في كفر برا

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 23:46

إصابة جرّاء جريمة إطلاق نار في كفر برا
(توضيحية- الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب في الثلاثينات من عمره، بجراح جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في منطقة المثلث، قبيل انتصاف ليل الإثنين.

وتعرّض الشاب إلى إصابة تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة في بلدة كفر برا.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال تلقّي العلاج.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.

هذا، وقد شهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل خلال الأيام الأخيرة، إذ قُتل منذ مطلع الشهر الجاري 10 أشخاص بينهم 8 في غضون أسبوع واحد، وذلك امتدادا لتقاعس الشرطة في كبح جماح الظاهرة المستفحلة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين إلى جانب تواطؤها مع عصابات الإجرام.

بودكاست عرب 48

#كفر برا
#جريمة إطلاق نار
#المثلث
#العنف والجريمة
#الجريمة في المجتمع العربي

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