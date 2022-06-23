جريمة قتل الطفل عمار حجيرات: جلسة المحكمة يوم 3 تموز المقبل

قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، إرجاء النظر في ملف جريمة قتل الطفل عمار محمد حجيرات (4 أعوام) من بير المكسور، حسب طلب هيئة الدفاع، إلى يوم 3 تموز/ يوليو المقبل.

وعقدت جلسة المحكمة بحضور والدي وأقارب الطفل حجيرات ومحامية العائلة، منى أبو يونس، وطاقم محامي الدفاع عن المتهم.

وقال والد الطفل حجيرات إن "الأدلة كافية لإدانة القاتل. نحن في وضع صعب جدا بسبب فقداننا ابننا في جريمة قتل بشعة بسبب خلاف بين شخصين على تراب. نأمل أن ينال القاتل عقابه".

وقالت المحامية منى أبو يونس إنه "خرجنا من جلسة المحكمة، اليوم، وحو نشعر بارتياح لأن القاضي صرّح بوجود أدلة كافية في الملف لإدانة المتهم. نأمل أن يُدان المتهم وينال الحكم الملائم له بعد المصاب الكبير الذي سببه للعائلة. المحكمة تأجلت حسب طلب هيئة الدفاع، وهذا يحصل في المحاكم. نأمل أن تقرر المحكمة في الجلسة المقبلة إبقاء المتهم موقوفا حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده".

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 11 آذار/ مارس 2022، لائحة اتهام ضد شاب (24 عاما) من مدينة الناصرة على خلفية ضلوعه في جريمة قتل الطفل عمار حجيرات في بير المكسور.

ومما يذكر أن الطفل عمار محمد حجيرات قُتل أمام والدته في جريمة إطلاق نار بقرية بير المكسور حين كان يلهو في حديقة عامة، يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2022، إذ أصيب بعيارات نارية أطلقها شخص على سيارة، على خلفية خلاف على عمل بورشة بناء.