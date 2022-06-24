النقب: طفلة بحالة خطيرة إثر لدغة أفعى

تعرضت طفلة، تبلغ 10 سنوات من العمر، للدغة أفعى في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ووصفت حالتها بالخطيرة وغير المستقرة، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:57، حول تعرض طفلة للدغة أفعى وقد جرى إيصالها للطاقم الطبي بواسطة سيارة خاصة في مفرق شوكت، حيث جرى تقديم العلاجات الأولية لها".

وأحيلت الطفلة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

ومما يذكر أن درجات الحرارة المرتفعة تحفز على خروج الأفاعي من جحورها وخصوصًا في ظل الارتفاع المتواصل على درجات الحرارة والموجة الحارة التي تجتاح البلاد في هذه الأيام، كما تنتشر في مختلف الأماكن في البلاد الحشرات والزواحف السامة، الأمر الذي يشكل تهديدا على حياة الإنسان ليس فقط في الأراضي الزراعية بل قد تنتشر هذه الحشرات والأفاعي في محيط الأحياء السكنية.