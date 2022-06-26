إصابتان خطيرتان في حادث طرق قرب الطيرة

أُصيب شخصان بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الأحد، بالقرب من مدينة الطيرة في المثلث الجنوبي.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق عند مفرق "إيال" قرب الطيرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشخصين ونقلهما على وجه السرعة وهما بحالة خطيرة إلى مستشفى "مائير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على شارع رقم 5504 بمسارة بالقرب من مفرق "إيال"، حيث دلت التحقيقات الأولية أن مركبة اصطدمت بدراجة نارية، حيث هرب سائقها من مكان الحادث.

ونصبت الشرطة العديد من الحواجز على الشوارع في المنطقة، وشرعت بأعمال بحث وتفتيش عن المركبة الضالعة في حادث الطرق.

وأعلنت الشرطة لاحقا عن اعتقال سائق مركبة خصوصية من مدينة قلنسوة يبلغ من العمر 21 عاما، حيث تنسب له شبهات الضلوع في حادث الطرق والهروب من المكان.