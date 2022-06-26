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سقوط عامل من نافذة ورشة بناء وإصابته خطيرة

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 12:12

سقوط عامل من نافذة ورشة بناء وإصابته خطيرة
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من من نافذة ورشة بناء في مدينة رمات غان إلى الشرق من مدينة تل أبيب، وسط البلاد، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسلت مؤسسة "اتحاد الإنقاذ" (إيحود هتسلاه) أن طواقم طبية قدمت العلاجات الأولية للمصاب، وحالته خطيرة، في شارع "يوسيف هجليلي" برمات غان.

وأضاف أن "الحديث يدور حول عامل سقط من نافذة لورشة بناء خلال عمله. وقدم الطاقم الطبي علاجا أوليا له ونقله بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى المستشفى بحالة خطيرة، ويعاني إصابات عدة نتيجة سقوطه من نافذة بالطابق الرابع لبناية".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وتبيّن من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 25 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#عمال
#حوادث العمل
#رمات غان
#تل أبيب
#ورش بناء
#أماكن عمل

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