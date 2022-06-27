إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع في تل أبيب

أصيب عامل، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، وسط البلاد، اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، تعرض عامل (38 عاما) لإصابة خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء بشارع "هنوطر" بتل أبيب. وقدّم طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ثم نقله بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "إيخيلوف" بالمدينة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وفي سياق متصل، لقي العامل سليمان محمد يونس رباع من الظاهرية، جنوب الخليل، مصرعه إثر سقوطه من نافذة ورشة بناء في مدينة رمات غان إلى الشرق من مدينة تل أبيب، وسط البلاد، أمس الأحد.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 26 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.