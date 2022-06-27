العثور على جثة رجل داخل شقة في حيفا

عُثر، اليوم الإثنين، على جثة رجل داخل شقة في مدينة حيفا، بحسب ما أعلنت الشرطة، في بيان.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") إلى شبهات في تنفيذ جريمة قتل، مشيرة إلى علامات عنف على الجثة.

وقالت الشرطة في بيان "قبل وقت قصير، عثر على جثة رجل في حالة متقدمة من التحلل في شقة في حيفا".

وأضافت، في بيان لاحق، الجثة تعود لرجل يبلغ من العمر 49 عامًا، وأكدت أن الجثة كانت "في مرحلة متقدمة من التحلل".

وأوضحت أنه "في هذه المرحلة لا يوجد شكوك بوجود خلفية جنائية"، وقالت إنه "سيتم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي في ‘أبو كبير‘".