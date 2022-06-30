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رهط: شجار تخلله إصابة خطيرة وإضرام النار بمنازل

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 07:57

رهط: شجار تخلله إصابة خطيرة وإضرام النار بمنازل
(توضيحية- الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب فتى (16 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة، فيما أضرمت النيران بمنازل، وذلك خلال شجار عائلي وقع في مدينة رهط في النقب صباح اليوم الخميس.

وتلقت الشرطة بلاغا عن شجار عائلي في حي رقم 29 في رهط تخلله إصابات وأضرار بالممتلكات وإضرام النار بمنازل، حيث استنفرت الشرطة قواتها معززة بعناصر من حرس الحدود إلى مكان الشجار في محاولة لفرض النظام.

وبلغ عن عدة إصابات متفاوتة بينها إصابة خطيرة لفتى (16 عاما)، قامت طواقم الإسعاف بنقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وتحقق الشرطة أيضا في ملابسات الشجار الذي وقع عند منتصف الليل في حي 25 في رهط، حيث قالت الشرطة إنها وصلت المدينة لفض شجار عائلي في حي 25، وزعمت أن عناصرها تعرضوا للرشق بالحجارة والهجوم بالألعاب النارية.

واعتقلت الشرطة شابا خلال تواجده على سطح منزل بالحي، وعثر بالقرب منه على مسدس وذخيرة، حيث تم إحالته للتحقيق، بحسب بيان الشرطة.

هذا، وقد شهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل خلال الأيام الأخيرة، إذ قتل منذ مطلع العام الجاري 46 عربيا، وذلك امتدادا لتقاعس الشرطة في كبح جماح الظاهرة المستفحلة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين إلى جانب تواطؤها مع عصابات الإجرام.

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#رهط
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#العنف والجريمة
#العنف في المجتمع العربي
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