هدم معرشات وسقيفات زراعية في قرية عرب الهيب

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، معرشات وسقيفات زراعية في قرية عرب الهيب، بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفاد شهود عيان بأن السلطات هدمت منشآت زراعية في عرب الهيب بحجة عدم الترخيص.

وأثار الهدم تذمر الأهالي، وطالبوا السلطات بالكف عن هدم المنازل والمنشآت، وتوفير الحلول للمواطنين.

وفي سياق متصل، هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات التابعة لها، فجر اليوم، قاعة أفراح "تالين" في مدينة قلنسوة، لصاحبها هاني مرعي، بذريعة البناء دون ترخيص.

واستمرت السلطات في هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

ومما يذكر أن السلطات الإسرائيلية صعدت عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية والمنشآت الزراعية بذريعة عدم الترخيص في بلدات عربية عدة كما حصل في أم الفحم والناصرة وعين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.