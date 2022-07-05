مقتل شاب من جديدة المكر برصاص الشرطة

قُتل شاب من بلدة جديدة المكر برصاص الشرطة وأصيب آخر بجراح متفاوتة في مجد الكروم بمنطقة الشاغور، فجر اليوم الثلاثاء.

وحسب المعلومات الواردة، فإن تبادل إطلاق نار وقع بين الشابين وعناصر شرطة، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وقامت الشرطة باعتقال المصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

ووفقا للاشتباه، فإن قنبلة ألقيت على أحد المنازل المأهولة في مجد الكروم، وفي أعقاب ذلك طاردت الشرطة شابين استقلا دراجة نارية ووقع تبادل إطلاق نار بين الطرفين.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 48 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

ومما يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.