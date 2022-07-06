  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة جرّاء انقلاب سيارة قرب المشهد

تاريخ النشر: 06/07/2022 - 19:59

إصابة خطيرة جرّاء انقلاب سيارة قرب المشهد
السيارة بعد انقلابها
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب شاب بجراح خطيرة، جرّاء حادث طرق وقع بالقرب من بلدة المشهد، اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أن سيارة انقلبت على شارع رقم 79 بالقرب من المشهد، ما أسفر عن إصابة شاب بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة آخريْن بجراح طفيفة.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقل الشاب المصاب بجراح خطيرة، والذي يبلغ من العمر 20 عاما، إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج، فيما نُقل المصابان الآخران (19 و24 عاما)، إلى المشفى الإيطالي في الناصرة.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 173 شخصا، بينهم 60 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 52 ضحية، منذ مطلع العام الجاري، ولغاية الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حادث طرق
#المشهد
#إصابة خطيرة

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

توقعات بازدحامات شديدة في معبر طابا قبل حلول عيد الأضحى
توقعات بازدحامات شديدة في معبر طابا قبل حلول عيد الأضحى

2022-07-06

الجليل: تصريح ادعاء ضد مشتبهين بمحاولة اقتراف جريمة قتل
الجليل: تصريح ادعاء ضد مشتبهين بمحاولة اقتراف جريمة قتل

2022-07-06

القُطرية ترفض المُعيقات الحكومية في تحويل الميزانيات وتدعو لأوسع وحدة لانتخابات الكنيست
القُطرية ترفض المُعيقات الحكومية في تحويل الميزانيات وتدعو لأوسع وحدة لانتخابات الكنيست

2022-07-06

الأكثر قراءة

مقتل شاب من جديدة المكر برصاص الشرطة

مقتل شاب من جديدة المكر برصاص الشرطة

2022-07-05
بعد تعرضه للضرب والتنكيل: استشهاد عامل فلسطيني قرب طولكرم

بعد تعرضه للضرب والتنكيل: استشهاد عامل فلسطيني قرب طولكرم

2022-07-05
حالة الطقس: موجة حارة حتى الجمعة

حالة الطقس: موجة حارة حتى الجمعة

2022-07-05
لبيد:

لبيد: "على الحكومة اللبنانية لجم حزب الله أو أننا سنقوم بذلك"

2022-07-05
تقرير: حزب الله يتحدى إسرائيل وعليها إعادة النظر بسياستها

تقرير: حزب الله يتحدى إسرائيل وعليها إعادة النظر بسياستها

2022-07-05