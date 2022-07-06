إصابة خطيرة جرّاء انقلاب سيارة قرب المشهد

أصيب شاب بجراح خطيرة، جرّاء حادث طرق وقع بالقرب من بلدة المشهد، اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أن سيارة انقلبت على شارع رقم 79 بالقرب من المشهد، ما أسفر عن إصابة شاب بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة آخريْن بجراح طفيفة.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقل الشاب المصاب بجراح خطيرة، والذي يبلغ من العمر 20 عاما، إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج، فيما نُقل المصابان الآخران (19 و24 عاما)، إلى المشفى الإيطالي في الناصرة.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 173 شخصا، بينهم 60 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 52 ضحية، منذ مطلع العام الجاري، ولغاية الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.