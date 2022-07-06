إصابة عامل سقط عن ارتفاع في حولون

أصيب عامل، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في الرأس إثر سقوطه عن ارتفاع سبعة أمتار في مدينة حولون بالقرب من مدينة تل أبيب، وسط البلاد، فجر اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أن العامل أصيب إثر سقوطه من علو سبعة أمتار من على سقالات للإضاءة خلال عمله في حديقة عامة "بارك بيرس" في حولون، وقدم طاقم طبي العلاج الأولي له، ثم نقله إلى المستشفى وهو فاقد للوعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.