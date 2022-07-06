  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة عامل سقط عن ارتفاع في حولون

تاريخ النشر: 06/07/2022 - 09:51

إصابة عامل سقط عن ارتفاع في حولون
من مكان الحادث في حولون، فجر اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في الرأس إثر سقوطه عن ارتفاع سبعة أمتار في مدينة حولون بالقرب من مدينة تل أبيب، وسط البلاد، فجر اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أن العامل أصيب إثر سقوطه من علو سبعة أمتار من على سقالات للإضاءة خلال عمله في حديقة عامة "بارك بيرس" في حولون، وقدم طاقم طبي العلاج الأولي له، ثم نقله إلى المستشفى وهو فاقد للوعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

بودكاست عرب 48

#حولون
#حوادث العمل
#عمال

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القُطرية ترفض المُعيقات الحكومية في تحويل الميزانيات وتدعو لأوسع وحدة لانتخابات الكنيست
القُطرية ترفض المُعيقات الحكومية في تحويل الميزانيات وتدعو لأوسع وحدة لانتخابات الكنيست

2022-07-06

قتيل بانفجار سيارة في زخرون يعكوف
قتيل بانفجار سيارة في زخرون يعكوف

2022-07-06

اتهام شاب بمحاولة قتل فتى من الناصرة
اتهام شاب بمحاولة قتل فتى من الناصرة

2022-07-06

الأكثر قراءة

مقتل شاب من جديدة المكر برصاص الشرطة

مقتل شاب من جديدة المكر برصاص الشرطة

2022-07-05
بعد تعرضه للضرب والتنكيل: استشهاد عامل فلسطيني قرب طولكرم

بعد تعرضه للضرب والتنكيل: استشهاد عامل فلسطيني قرب طولكرم

2022-07-05
حالة الطقس: موجة حارة حتى الجمعة

حالة الطقس: موجة حارة حتى الجمعة

2022-07-05
لبيد:

لبيد: "على الحكومة اللبنانية لجم حزب الله أو أننا سنقوم بذلك"

2022-07-05
تقرير: حزب الله يتحدى إسرائيل وعليها إعادة النظر بسياستها

تقرير: حزب الله يتحدى إسرائيل وعليها إعادة النظر بسياستها

2022-07-05