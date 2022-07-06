عكا تستعد لاستقبال زائريها في أيام عيد الأضحى

يختار عدد كبير من المواطنين العرب في البلاد، قضاء أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة عكا الساحلية، باعتبارها إحدى البلدات العريقة، والتي تمتاز بأسوارها وأزقتها وأسواقها ومساجدها وكنائسها ومرساها، بالإضافة إلى الفعاليات المميزة التي تقام في البلدة القديمة خلال أيام العيد.

وأفادت بلدية عكا بأن المدينة تستعد، في هذه الأيام، لاستقبال عشرات الآلاف من الزائرين الذين سيحلون ضيوفا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مضيفة أنه "من المعروف عن أهل مدينتنا عكا حبهم الكبير وكرمهم العظيم لاستقبال ضيوفهم الأعزاء، ولهذا نتوجه كبلدية إلى جميع أهالي مدينتنا بشكل عام وأصحاب المصالح التجارية بشكل خاص بحسن استقبال ضيوفهم وإكرامهم بأحسن ما يكون كما عودتمونا دائما في جميع المناسبات".

وعن الترتيبات الخاصة بالعيد، صرحت البلدية أنه "من أجل أن نحتفل بالعيد بشكل جيد وسليم وللمحافظة على الأمن والنظام في بلدنا العزيز، نود أن نعلمكم بالترتيبات التالية: يمنع دخول السيارات إلى البلدة القديمة من جهة دوار المدفع منذ الساعة 10:00 صباحا وحتى 02:00 فجرا. أما من جهة الفاخورة، يمنع الدخول منذ الساعة 10:00 صباحا وحتى 02:00 فجرا ما عدا سكان عكا القديمة أصحاب البطاقات الزرقاء، ويسمح بالدخول حسب حركة السير في المنطقة، لذلك نتوجه إلى اخواننا التجار ضمان وصول بضائعهم قبل الساعة 10:00 صباحا".

كما توجهت البلدية إلى أصحاب المحلات التجارية بالقول إنه "نتوجه إلى أصحاب المحلات التجارية وسكان عكا القديمة بألا يوقفوا سياراتهم في شارع صلاح الدين أو ساحة فرحي بسبب ازدحام هذه الأماكن أيام العيد وبسبب تواجد الحناطير، وكل من يخالف القانون ويركن مركبته في الأماكن الممنوعة ستتم معاقبته ومصادرة المركبة". وأشارت إلى أن "جميع مواقف السيارات المحاذية للبلدة القديمة ستكون مجانا للجميع، ويرجى التبليغ عن أي شخص يحاول جباية رسوم وقوف السيارات. ونطلب من ضيوفنا الأعزاء عدم الاقتراب من مداخل البلدة القديمة لمنع الاكتظاظ ولضمان سلامتكم".

وأوضحت أن "الأرصفة المدهونة بالأبيض والأزرق المعدة للدفع سيكون الوقوف فيها مجانا للجميع في كل أيام العيد. ويمنع وقوف السيارات على الأرصفة المعدة للمشاة أو في أي مكان يعرقل حركة السير أو في مكان معد لأصحاب الاحتياجات الخاصة، لذلك نرجو عدم مخالفة القانون والمحافظة على النظام وعدم التسبب بضرر مادي لأي شخص".

وتطرقت بلدية عكا إلى البسطات وعربات البيع بالقول إن "كل من يرغب بفتح بسطة أو عربة للبيع خلال أيام العيد عليه وضعها في المناطق المعدة لذلك في البلدة القديمة فقط وعلى مسؤوليته. وبسبب التصليحات والترميمات الواسعة في ميناء عكا لن يسمح بفتح البسطات في تلك المنطقة. فتح البسطات يكون كل أيام العيد حتى الساعة 23:00 ليلا في آخر يوم العيد، وكل من يفتح البسطة بعد هذا التاريخ ستتم مصادرة البسطة وتغريمه ماليا. كما يطلب من كل صاحب بسطة وضع سلة للقمامة والمحافظة على النظافة في المكان. ويمنع منعا باتا توصيل الكهرباء والغاز بشكل غير قانوني. كل صاحب بسطة يريد تشغيل بالون غاز عليه إحضار مستند قانوني من تقني معتمد، ومن يريد استعمال الكهرباء عليه إحضار مستند قانوني من تقني كهرباء معتمد، وإلا سيمنع من إفتتاح البسطة".

وختمت البلدية بالحديث عن استعمال مكبرات الصوت، إذ قالت إنه "يطلب من الجميع الامتناع عن الضجيج المفرط وعدم استعمال مكبرات الصوت العالية المزعجة للسكان. نرجو أن تتفهموا هذه الترتيبات الضرورية لضمان سلامة جميع المحتفلين بالعيد، وندعو الله القدير أن يبعد عنا وعنكم أي ضرر وشر، لا سمح الله، وأن يعيد علينا هذه الأعياد والجميع بأحسن حال. وكل عام وأنتم بخير".