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قتيل بانفجار سيارة في زخرون يعكوف

تاريخ النشر: 06/07/2022 - 11:11

قتيل بانفجار سيارة في زخرون يعكوف
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قُتل شخص، اليوم الأربعاء، إثر انفجار سيارة خصوصية في موقف للسيارات مقابل بناية المجلس المحلي في بلدة زخرون يعكوف بالقرب من قرية الفريديس الساحلية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وخلفيته. والقتيل يعمل في تجارة عملة البيتكوين ومعروف للشرطة بارتكابه مخالفات مخدرات.

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ حريقا شب في سيارات عدة في موقف السيارات إثر حدوث الانفجار بالسيارة، ومنعت انتشار النار. وأخرجت الطواقم جثة شخص من السيارة، وأقرت الطواقم الطبية وفاته بسبب الانفجار.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنّ "مركز الاستعلامات تلقى بلاغا، الساعة 10:00، حول انفجار سيارة على شارع 'هنديف' في زخرون يعكوف، ووصل الطاقم الطبي إلى المكان وأقر وفاة المصاب متأثرا بإصابته البالغة".

وعلى ما يبدو، فقد وقع الحادث من جراء انفجار عبوة ناسفة كانت قد ثُبتت في إحدى السيارات. ويتضح من التقديرات أن الحادث وقع على خلفية جنائية وأنه لا علاقة للقتيل بالمجلس المحلي الذي وقعت بجانبه الجريمة.

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#زخرون يعكوف
#الفريديس
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

قتيل بانفجار سيارة في زخرون يعكوف

قتيل بانفجار سيارة في زخرون يعكوف

قتيل بانفجار سيارة في زخرون يعكوف

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