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تصريح ادعاء ضد مشتبه من الناصرة بقتل شاب في جنين

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 12:01

تصريح ادعاء ضد مشتبه من الناصرة بقتل شاب في جنين
ضحية جريمة القتل حمادة محسن
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الخميس، تصريح ادعاء ضد مشتبه (24 عاما) من الناصرة بقتل شاب في جنين قبل نحو شهر.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإنه مع انتهاء التحقيق في جريمة قتل حمادة محسن (23 عاما)، وهو من بلدة دير أبو ضعيف بالقرب من جنين، قدمت النيابة تصريح ادعاء ضد المشتبه به من الناصرة.

وجرى تحويل ملف التحقيق إلى الشرطة الإسرائيلية، وذلك لأن "الضحية والمشتبه به في جريمة القتل، يحملان شهادة إقامة في إسرائيل".

وتعود ملابسات الجريمة إلى يوم 7 حزيران/ يونيو الماضي، إذ طُعن حمادة محسن من سكان طلعة عارة (وفقا للشرطة الإسرائيلية)، بواسطة مفك خلال شجار على خلفية خلاف مادي في المنطقة الصناعية بمدينة جنين، ما أسفر عن مقتله، وأقرت وفاته في أحد مشافي جنين.

وجرى اعتقال المشتبه به وتمديد اعتقاله من حين إلى آخر، إلى أن قدمت النيابة تصريح ادعاء، أرفقت به طلبا لتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#جنين
#حمادة محسن
#دير أبو ضعيف
#طلعة عارة
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

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