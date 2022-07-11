قرار قضائي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز والنيابة تعتزم الاستئناف

قررت محكمة الصلح في مدينة ريشون ليتسيون، اليوم الإثنين، الإفراج عن الشيخ يوسف الباز (64 عاما) وتحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة. وفي المقابل قررت النيابة العامّة الإسرائيلية الإستئناف للمحكمة المركزية على القرار.

وأمهلت المحكمة، النيابة العامة حتى الساعة الخامسة مساءً لتقديم الاستئناف، وفي حال لم يتم تقديم استئناف على القرار حتى هذا الموعد، سيتم الإفراج عن إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ الباز.

وقررت المحكمة الإفراج عن الباز بشروط مقيدة منها: كفالة مالية بقيمة 15 ألف شيكل، ومنعه من إستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والهاتف الخيلوي الذكي، ومنعه من السفر إلى خارج البلاد، بإدعاء أن الباز شخصية مؤثرة.

("عرب 48")

واعتقلت الشرطة الاسرائيليّة الباز يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، من بيته في مدينة اللد، وذلك بزعم "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام"، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، خلال شهر رمضان الماضي.

ويواجه الباز ملفين قضائيين ينسبان له شبهات بالتحريض، وذلك خلال "هبة الكرامة" في أيار/ مايو عام 2021، والملف الثاني يتمحور حول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الماضي.

وخلال الجلسة طلب طاقم الدفاع من القاضي، الإفراج عن الباز أو تحويله للحبس المنزلي، ومنعه من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الباز لم يرتكب جرم يستوجب زجه في السجن كل هذه الفترة، حسب طاقم الدفاع.

ويترافع عن الباز طاقم دفاع مكوّن من أربعة محامين وهم: رمزي كتيلات، ورئيس أبو سيف، وخالد زبارقة وزياد أبو غانم. وخلال جلسة المحاكمة ترافع عن الباز المحامي كتيلات وأبو سيف.

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