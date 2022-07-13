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الحبس 9 أعوام لشاب من النقب على خلفية الهبة الشعبية

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 09:38

الحبس 9 أعوام لشاب من النقب على خلفية الهبة الشعبية
قرية عربية في النقب (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، الحبس 9 أعوام ودفع تعويض قدره 100 ألف شيكل على شاب من منطقة النقب على خلفيّة أحداث الهبة الشعبية "هبّة الكرامة" في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا ضدّ العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة في العمليّة التي تُسمّى إسرائيليًّا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيليّ في القدس في رمضان من العام ذاته.

وفي التفاصيل، فرضت المحكمة عقوبة الحبس الفعلي لمدة تسع سنوات على الشاب عبد العزيز العمراني (21 عاما) من إحدى البلدات العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد أن أدانته المحكمة بالمشاركة في "محاولة اعتداء على خلفية قومية خلال الأحداث".

ووفقا للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة "شارك المتهم في أحداث الإخلال بالنظام على شارع 25 في مدخل قرية شقيب السلام بالنقب، وشملت إلقاء حجارة على سيارات يهود وشرطة، وإغلاق شوارع بواسطة إطارات مطاطية مشتعلة".

وبحسب لائحة الاتهام فإن "المتهم أخل بشروط الحبس المنزلي المفروض عليه، وهاجم برفقة آخرين سائق سيارة يهوديا في المكان. وقد أخرج الشبان السائق من سيارته وضربوه وألقوا الحجارة عليه".

ومما يُذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".

بودكاست عرب 48

#الهبة الشعبية
#هبة الكرامة
#حارس الأسوار
#النقب
#عبد العزيز العمراني
#محاكم

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