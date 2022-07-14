إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب كفر قرع

عُثر على شاب، يبلغ 25 عاما، يعاني إصابة وصفت بأنها بالغة الخطورة، وهو ملقى إلى جانب دراجة نارية على شارع 65 بالقرب من بلدة كفر قرع في منطقة وادي عارة، صباح اليوم الخميس.

ووفقا لمصادر طبية فإن الشاب أصيب، على ما يبدو، في حادث طرق قبل ساعات عدة من العثور عليه.

وقدمت طواقم العلاجات الأولية للمصاب في المكان ثم نقلته بواسطة سيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج، وهو في حالة خطيرة وغير مستقرة، وتحت التخدير وموصول بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصاب وائل روني مسلماني

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي السياق، ذكر أحد سكان كفر قرع، غسان أبو فنة، لـ"عرب 48" أن المصاب يُدعى وائل روني مسلماني، يتلقى العلاج في قسم العناية الفائقة بعد أن تعرض لحادث طرق على شارع 65 ووصفت حالته بأنها خطيرة.