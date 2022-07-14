تصريح مدع ضد شاب أطلق النار على شقيقه من أبو سنان

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في مدينة حيفا تصريح مدعٍ تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد شاب أطلق النار على شقيقه من قرية أبو سنان، مرفقة بطلب لتمديد اعتقاله إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدّه في الأيام القريبة.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الخميس، فإنه بعد انتهاء التحقيقات، جرىّ تقديم تصريح مدعٍ عام ضد شاب (38 عامًا) من بلدة أبو سنان بشبهة إطلاق الرصاص على شقيقه وإصابته بجروح خطيرة، وذلك يوم 4 تموز/ يوليو الجاري، على خلفية خلاف بين الاثنين، كما ادعت الشرطة.

وأضافت أن التحقيق جاء في أعقاب ورود بلاغ حول شاب قام بإطلاق النار على شقيقه وأصابه بجروح متوسطة حتى خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى في نهريا للعلاج، ولدى وصول الشرطة إلى مكان الحادث اعتقلت المشتبه به (38 عاما) وأحالته للتحقيق، كما تمّ ضبط السلاح الذي أطلقت منه العيارات النارية.

يذكر أن المحكمة مددت اعتقال الشاب المشتبه به مرات عدة، إلى أن قدّمت النيابة العامّة، أمس، تصريح مدعٍ ضدّه تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب لتمديد اعتقاله إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدّه، وذلك خلال الأيام القريبة.