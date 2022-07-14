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ثلاث إصابات في حادث طرق قرب كفر قاسم

تاريخ النشر: 14/07/2022 - 08:15

ثلاث إصابات في حادث طرق قرب كفر قاسم
من مكان الحادث (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع على شارع رقم 5 بالقرب من مدينة كفر قاسم، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأن الطاقم الطبي قدم العلاجات الأولية ونقل المصابين إلى مستشفيي "شيبا تل هشومير" و"وبيلنسون" لاستكمال العلاج.

وأضاف أن المصابين امرأة تبلغ 46 عاما حالتها خطيرة بالإضافة إلى شاب (24 عاما) حالته متوسطة، وشاب حالته طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 184 شخصا، بينهم 63 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 55 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 13 تموز/ يوليو الجاري.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#كفر قاسم
#سيارات
#حوادث الطرق

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