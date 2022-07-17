اتهام شاب من النقب بخطف ومحاولة قتل شقيقته

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم، الأحد، لائحة اتهام ضد شاب من إحدى البلدات العربية في النقب، تشمل تهم الشروع في القتل والخطف والحبس والتهديد وجرائم أخرى ارتكبها بحق شقيقته. وكشف التحقيق، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام، أن المدعى عليه وشقيقه أحضرا شقيقتهما إلى مغارة في منطقة النقب وهدداها بحرقها حية.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الضحية توسلت لإبقائها على قيد الحياة إلا أن أشقاءها أجبروها على شرب البنزين، ووضعوها على مسطح خشبي وسكبوا عليها مادة قابلة للاشتعال. وفي هذه الأثناء، فيما همّ الأخوان إلى إضرام النيران بشقيقتهما وهي على قيد الحياة؛ وصل ثلاثة من سكان المنطقة إلى مكان الحادث وواجهوا أخوي الشابة اللذين هربا من المغارة في سيارتهما الخاصة.

يذكر أن الشقيق الآخر الضالع في الجريمة، لا يزال فارا، ولم تنجح الشرطة حتى هذه اللحظة من القبض عليه.

ولم ترد تفاصيل مفصلة حول هوية الضحية وهوية الشقيقين الضالعين في الجريمة أو حتى مكان سكنهما. وأفادت النيابة العامة بأن دوافع ارتكاب الجريمة تتمحور حول ادعاءات المتهم بأن شقيقته التي تسكن في مدينة بئر السبع تعيش بأسلوب "لا يتناسب مع قيم العائلة".

وقبل جريمة الاختطاف، وفقا للائحة الاتهام، منع الشقيقان بمساعدة والدتهما، الضحية، من استخدام هاتفها الخلوي، وتعقبوها واعتدوا عليها بالضرب؛ كما تم إرسالها للعيش في منزل والدها في غزة لعدة أشهر. وورد في لائحة الاتهام أنه قبل حوالي شهر، عندما طلبت زيارة منزلها في النقب، قرر الأخوان قتلها.

وادعت النيابة العامة أن الشقيقين اعتديا على شقيقتهما بعد عودتها من غزة وقيدا وثاقها واقتاداها إلى سيارتهما الخاصة بعد أن جرداها من ملابسها وتركاها ترتدي ملابسها الداخلية فقط وهدداها بالقتل، وربطوا ذراعيها ورجليها بحبل، وغطوا جسدها ببطانية ووضعوها في صندوق السيارة، وأخذا معهما ألواحا خشبية وغالون بنزين.

ووفقا للائحة الاتهام، توجه الاثنان نحو مغارة معروفة في منطقة العزازمة، وهددها الشقيقان أنهما سيقتلانها ويحرقان جسدها حيّة، وسألها المدعى عليه كيف تريد أن "تموت بالحرق أو بالسكين". وبعد أن توسلت إليهما ألا يقتلانها، وافق المدعى عليه على جعلها تفقد وعيها قبل أن يحرقها حيّة، وهنا طلبت الضحية من شقيقها السماح لها بالصلاة قبل قتلها فغادر أحد الشقيقين إلى المنزل لجلب ملابس الصلاة.

وفي هذه المرحلة، بحسب لائحة الاتهام، توجه المدعى عليه إلى المنزل لإحضار علبة مسكنات لأخته (في محاولة لتغييبها عن الوعي)، وحاول الأخ الآخر سقيها بالبنزين عندما طلبت شرب الماء. وحين عاد المدعى عليه إلى المغارة، أعطى أخته حوالي 35 حبة من المسكن حتى تفقد وعيها وتموت. ابتلعت الضحية كل الأقراص، لكن عندما لم تفقد وعيها اقترح عليها شقيقها قطع الأوردة بنفسها وأعطاها السكين. بعد أن فشلت، قسم علبة مشروب فارغ إلى نصفين وأجبرها على تقطع وريدها بمعدن العلبة الفارغة، على الرغم من ذلك لم تفقد وعيها.

وتصف لائحة الاتهام كيف قام الشقيقان بتكديس الألواح الخشبية في المغارة وصبا عليها البنزين، مطالبين أختهما بالاستلقاء على كومة الأخشاب وسكبا البنزين عليها. بدأت تبكي وتوسلت ألا تحترق وهي واعية. وعدها المدعى عليه بأنه سيساعدها على فقدان وعيها قبل أن تحترق، وسقاها بالبنزين وهي تبكي. وجاء في لائحة الاتهام أنه "عند هذه المرحلة بكت الضحية، وبكى المدعى عليه معها وعانقها".

وذكرت النيابة أن ثلاثة أشخاص مروا بجوار المغارة وسمعوا استغاثة الضحية وواجهوا الأخوين اللذين فرا هاربين من المكان، في حين خرجت الضحية من المغارة مذعورة وهي تبكي وتصرخ "يريدون قتلي، يريدون قتلي"، أوصلها المارة إلى منزل أحدهم، حيث ساعدوها باستدعاء الشرطة.

وطالبت النيابة تمديد حبس المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.