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كفر قرع: وفاة شابّة متأثّرة بإصابتها جرّاء حادث طرق

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 17:50

كفر قرع: وفاة شابّة متأثّرة بإصابتها جرّاء حادث طرق
ضحية الحادث، الشابة زحالقة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفيت اليوم الأحد، الشابة ياسمين حسن راشد زحالقة (34 عامًا) من بلدة كفر قرع، متأثرة بجراح أُصيبت بها، جرّاء حادث طرق.

وكانت زحالقة قد أُصيبت بحادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 6، بالقرب من مفرق مدينة باقة الغربية، قبل نحو شهرين.

وأقرّت الطواقم الطبية، اليوم، وفاة الشابة زحالقة، بعد تدهور حالتها الصحية، حتّى توفيت.

من مكان وقوع الحادث

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 184 شخصا، بينهم 63 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 55 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 13 تموز/ يوليو الجاري.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#ياسمين زحالقة
#وفاة شابة
#كفر قرع
#حادث طرق

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