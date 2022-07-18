إصابة خطيرة لشاب في وادي الحمام

أصيب شاب، يبلغ من العمر 24 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في مدخل بلدة وادي الحمام قرب طبرية، مساء الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:54، حول مصاب في مدخل قرية وادي الحمام، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وقال أحد المضمدين من المكان، إن "المصاب كان بجانب الشارع وعانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية حتى استقرت حالته".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي "بادا- بوريا" (مستشفى بوريا) لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات إصابة الشاب التي لم تتضح حتى الآن.