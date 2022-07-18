إصابة فتى من بير هداج بحروق خطيرة

أصيب فتى من قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بحروق وصفت بأنها خطيرة، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الطبية أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 04:34، عن إصابة فتى بحروق في بير هداج. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (15 عاما)، ووصفت حالته بالخطيرة، وهو ليس بكامل وعيه، ومصاب بحروق في كافة أعضاء جسده، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى 'سوروكا' بمدينة بئر السبع".

يذكر أن الفتى تعرض لصعقة كهربائية خلال تواجده بالقرب من عامود ضغط عال لشبكة الكهرباء، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.