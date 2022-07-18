اتهام ولاء خلايلة بقتل طليقته سابير ناحوم من عكا

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد ولاء روبين خلايلة (34 عاما) من سكان عكا، نسبت إليه اختطاف وقتل طليقته ووالدة طفليهما، سابير ناحوم (23 عاما)، في ظروف تقتضي تشديد العقوبة.

وأرفقت النيابة طلبا لتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ووفقا للائحة الاتهام فإنه "تبين من التحقيقات التي أجريت بهذا الخصوص أن خلايلة قام بإغراء الضحية بدخول سيارته، وأقدم على خنقها حتى الموت، ثم دفن جثتها داخل حفرة في منطقة أحراش تبعد نحو كيلومترين عن الشارع القريب من قرية إبطن، شمالي البلاد".

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "خلفية اقتراف جريمة القتل، على ما يبدو، مطالبة الضحية لطليقها بأن يدفع لها مخصصات النفقة لطفليهما اللذين لم يعترف بهما". واستمر البحث عن الضحية إثر اختفائها لمدة 9 أيام.

ونفى خلايلة بشكل قاطع الشبهات المنسوبة إليه، وقال إنه بريء ولا علاقة له بجريمة القتل.

وعُثر، يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري، على جثة المرأة بالقرب من قرية إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا.

وقدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في عكا، يوم الخميس الماضي، تصريح ادعاء ضد خلايلة (34 عاما)، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال خمسة أيام.