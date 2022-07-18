باقة الغربية: تصريح ادعاء ضد شاب بطعن خطيبته وعناصر شرطة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الإثنين، تصريح ادعاء ضد شاب (27 عاما) من باقة الغربية تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه على خلفية ضلوعه في طعن خطيبته وعناصر شرطة وإصابتهم بجروح.

وأرفقت النيابة العامة تصريح الادعاء بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقه.

وجاء في بيان للشرطة، أنها "تلقت بلاغا يوم 7 تموز/يوليو حول شخص وبحوزته سكين في منزل بباقة الغربية، ولدى وصول عناصر الشرطة إلى المكان عانت شابة (25 عاما) من قلنسوة جروحا متوسطة (آنذاك) من جراء تعرضها للطعن في جسدها، إذ أحيلت إلى المشفى لتلقي العلاج".

وادعت أن "المشتبه قام بطعن ثلاثة عناصر الشرطة خلال محاولة اعتقاله، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متوسطة وطفيفة، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ’هيلل يافة’ في الخضيرة لاستكمال العلاج".