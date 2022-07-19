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إصابة خطيرة لعامل تعرض لصعقة كهربائية في رمات غان

تاريخ النشر: 19/07/2022 - 15:43

إصابة خطيرة لعامل تعرض لصعقة كهربائية في رمات غان
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تعرض عامل، يبلغ من العمر 35 عاما، لإصابة خطيرة إثر صعقة كهربائية خلال عمله في مدينة رمات غان، إلى الشرق من تل أبيب البلاد، وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف أجرت عمليات إنعاش للمصاب خلال عمله على سلم في شارع "رننيم" برمات غان.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصاب إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

28 عاملا بينهم 16 في فرع البناء لقوا مصارعهم منذ مطلع العام

وتبين من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 28 عاملا، بينهم 16 عاملا في فرع البناء، لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#صعقات كهربائية
#عمال
#رمات غان
#تل أبيب

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