حورة: اتهام مضرمي النار بمتجر بقتل الطفل أبو القيعان في ظروف خطيرة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، صباح اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام مُعدلة، نسبت فيها لأربعة متهمين من عائلة أبو القيعان من قرية حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، تهمة القتل في ظروف خطيرة للطفل عيسى ناجح أبو القيعان (12 عاما)، إضافة إلى تهم أخرى.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للمتهمين الأربعة تهم "القتل في ظروف خطيرة، وإضرام النيران، والتسبب بإصابات بشكل متعمد في ظروف خطيرة، والاعتداء في ظروف خطيرة، والتشويش على مجريات القضاء".

وأرفقت النيابة العامة للائحة الاتهام طلبا لإبقاء المتهمين رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "على خلفية نزاع على أراض، وصل المتهمون، يوم 21 أيار/ مايو الماضي، بسيارة بدون لوحة ترخيص محل لبيع وتصليح أجهزة الهواتف الخليوية في المنطقة الصناعية بقرية حورة، وهاجموا بواسطة العصي قريبهم، ورشوا غاز الفلفل على وجهه، ثم أضرموا النار بالمحل، إذ كان حينها الطفل الفقيد في المحل الذي قصده لتصليح هاتفه الخليوي".

وجاء في لائحة الاتهام كذلك أن "النار اندلعت في المحل، وأسفرت عن إصابة الطفل بحروق من الدرجة الثالثة بحوالي 95% من جسمه، كما أصيب شخصين آخرين بالحادثة. الطفل خضع للعلاج في المستشفى وهو تحت التخدير وموصول بجهاز للتنفس إلى أن توفي يوم 13 تموز/ يوليو 2022".