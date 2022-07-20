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حجز 26 سيارة واعتقالات في إكسال

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 12:49

حجز 26 سيارة واعتقالات في إكسال
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حجزت الشرطة وسلطة الضرائب على 26 سيارة في قرية إكسال، تقدر ثمنها بسبعة ملايين شيكل، وذلك بسبب ديون على أصحابها، وفقا لادعاء الشرطة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء.

وأضافت الشرطة أنه "في إطار النشاط القطري لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي من أجل تعزيز سيادة الحكم والردع، قامت شرطة الشمال وسلطة الضرائب بنشاط في بلدة إكسال، إذ ضبطت 26 سيارة لمواطنين، بعضهم معروف لشرطة إسرائيل بسبب ديون لسلطة الضريبة قدرها ما يقارب 7 ملايين شيكل، وجرى توقيف شخص وإحالته للتحقيق. وفي نشاط آخر في القرية، ضُبط سلاح من طراز M-16 ومركبة دفع رباعية يشتبه في تورطهما في حوادث إطلاق نار، وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم في المكان".

وفي سياق متصل، استمرت الشرطة في حملاتها، في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بنحو 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، في العام الأخير.

بودكاست عرب 48

#إكسال
#حجز سيارات
#ديون
#ضرائيب
#المجتمع العربي
#مكافحة الجريمة

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