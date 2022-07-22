مصرع الشاب أحمد عمرو في حادث طرق قرب الطيرة

لقي الشاب أحمد رائد عبد الرحمن عثمان عمرو من مدينة دورا الخليل، ومن سكان القدس، مصرعه في حادث طرق بالقرب من مدينتي الطيرة وكفار سابا، واعتقلت الشرطة سائق سيارة من مدينة الطيبة بشبهة الضلوع في الحادث، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، لقي راكب دراجة هوائية من شرقي القدس مصرعه في حادث سير بين سيارة خصوصية ودراجة هوائية بالقرب من كفار سابا وبمحاذاة كلية "بيت بيرل".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

ووفقا لادعاء الشرطة، هرب سائق السيارة من المكان فور وقوع الحادث، وجرى اعتقاله في وقت لاحق، وهو شاب يبلغ 21 عاما من الطيبة.

وأفادت مصادر طبية أنه من جراء الحادث أصيب أحد سكان شرقي القدس، يبلغ 25 عاما، بجروح بالغة الخطورة، واضطر الأطباء في مستشفى "مئير" بكفار سابا لإقرار وفاته، في وقت لاحق.