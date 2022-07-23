أصيبت فتاة، تبلغ 16 عاما من العمر، من بلدة ترشيحا بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر اصطدام سيارة بعامود في نهريا، مساء الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن السيارة اصطدمت بالعامود ما أدى إلى اشتعال النار بها، لأسباب لم تتضح بعد، فيما لم يتم العثور على السائق؛ وفقا للشرطة.

إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود pic.twitter.com/6WUxKzKZGc — موقع عرب 48 (@arab48website) July 22, 2022

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصابة، إذ عانت جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وجاء في بيان لها أنه "جرى تخليص الفتاة من المركبة بعد اصطدامها بعامود واشتعال النار بها، فيما لم يتم العثور على سائق المركبة".