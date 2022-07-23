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إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود

تاريخ النشر: 23/07/2022 - 00:19

إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت فتاة، تبلغ 16 عاما من العمر، من بلدة ترشيحا بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر اصطدام سيارة بعامود في نهريا، مساء الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن السيارة اصطدمت بالعامود ما أدى إلى اشتعال النار بها، لأسباب لم تتضح بعد، فيما لم يتم العثور على السائق؛ وفقا للشرطة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصابة، إذ عانت جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وجاء في بيان لها أنه "جرى تخليص الفتاة من المركبة بعد اصطدامها بعامود واشتعال النار بها، فيما لم يتم العثور على سائق المركبة".

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#ترشيحا
#نهريا
#حوادث الطرق

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