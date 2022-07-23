طبرية: استمرار عمليات البحث عن المفقود رائد محاميد من أم الفحم

لا تزال عمليات البحث مستمرة في بحرية طبرية عن المحامي رائد محاميد من مدينة أم الفحم، الذي فقدت آثاره أمس، الجمعة، حيث كان يستجم مع مجموعة من الأقارب والأصدقاء على متن زورق في البحيرة.

ولأسباب غير واضحة حتى هذه اللحظة، سقط محاميد عن القارب وسط البحيرة، فيما حاول من كان معه إنقاذه لكنهم لم ينجحوا بذلك واختفت آثاره منذ أمس الجمعة، وفقا للمعلومات الواردة من الموقع.

نائل محاميد ("عرب ٤٨")

وتعمل طواقم الإنقاذ ومجموعة من المتطوعين في البحث عن محاميد، ولكن حتى اللحظة لم يتم العثور عليه. وفي هذا الصدد، قال نائل محاميد، شقيق المحامي المفقود في بحيرة طبرية، في حديث لـ"عرب 48"، إن "شقيقي رائد كان يستجم هو وقريب لنا وأحد الأصدقاء في بحيرة طبرية، استقلوا قاربا مع محرك، ودخلوا إلى منطقة بعيدة عن الشاطئ".

وأوضح أنه "كانت الأمواج عالية في البحيرة، وعلى ما يبدو سقط شقيقي رائد من القارب بسبب الأمواج القوية". وأضاف محاميد أن "من كانوا على متن القارب حاولوا إنقاذ شقيقي رائد من الغرق، ولكنهم فشلوا. لم يتمكنوا من إنقاذه واختفى من المكان بعد دقائق قليلة من سقوطه في البحيرة".

المحامي رائد محاميد

وعن عمليات البحث، قال محاميد إنه "بعد سقوط رائد، اتصل من كان برفقته مباشرة بالشرطة البحرية. شرعت الشرطة البحرية وفرق الإنقاذ بالبحث عن رائد، لكن حتى اللحظة دون نتيجة، تم إيقاف عمليات البحث ليلاً، ومنذ الصباح الباكر استأنفت عمليات البحث مرة أخرى. نتمنى أن نعثر عليه سالمًا معافى".

وأوضح محاميد أن "العشرات من المتطوعين يشاركون في عمليات البحث عن شقيقي رائد، وذلك من خلال الدراجات المائية البحرية، نشكر الجميع ونتمنى أن نعثر عليه بأقرب وقت ممكن".

فقدان آثار شخص من أم الفحم في بحيرة طبرية pic.twitter.com/fWv4Hfkh1t — موقع عرب 48 (@arab48website) July 22, 2022

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 65 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021 ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية حزيران/ يونيو 2022.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/أبريل الماضي، ولغاية 15 حزيران/تموز الجاري، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لـ123 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك وخزانات المياه المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات أن 18 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما 74 شخصا وصفت حالاتهم بالطفيفة.