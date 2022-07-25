عكا: تسريح رازي عودة وإحالته للحبس المنزلي

قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، تسريح الشاب رازي عودة، وإحالته للحبس المنزلي في بيته في عكّا القديمة، وذلك بعد أن اعتقل الشهر الماضي وحُقق معه بشبهات خطيرة بادعاء مشاركته في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وإضرام النيران في فندق الأفندي والتسبب بوفاة مسن يهودي.

وعلى الرغم من إصدار أمر بمنع نشر تفاصيل اعتقاله آنذاك، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية نشرت أمر الاعتقال وادعت بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) "نجح بالوصول إلى المشتبه به في حادثة قتل العالِم هار إيفين"، إلا أنه تبين خلال التحقيقات التي استمرت نحو الشهر ألا علاقة لشاب بإضرام النيران أو التسبب بوفاة المسن اليهودي. ومع نهاية التحقيق، قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام بحقه تشمل بنود مشاركة في أحداث أخرى، وفقا لمحامي الدفاع نمير إدلبي.

وعقب المحامي إدلبي بالقول: "نحن راضون عن القرار الذي صدر اليوم، أولا لأنه خفف من معاناة رازي وعائلته، وثانيا لأن الإفراج يثبت مدى التهويل غير المبرر في التعاطي مع هذه الأحداث، وأخيرا لتبني المحكمة ادعاءاتنا بأن ظروف القضية والتهم الموجهة لرازي تحتم الإفراج عنه وإحالته إلى منزله بدلا من الإبعاد خارج عكا".

المحامي نمير إدلبي أمام المحكمة في حيفا

وبلغ عدد المعتقلين من عكا في السجون الإسرائيلية 31 معتقلا؛ وهم، إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني وكامل طوالبة.

ويتابع عدد من الشبان من عكا ملفات المحاكمة وهم رهن الحبس المنزلي، بينهم خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم وأحمد سعدي.

ومما يُذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".