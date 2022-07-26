أم الفحم: وقفة احتجاجيّة على تقاعُس السلطات بالبحث عن الغريق رائد محاميد

شارك العشرات من مدينة أم الفحم، مساء اليوم الثلاثاء، بوقفة احتجاجية عند مدخل المدينة، وذلك احتجاجًا على تقصير السلطات الإسرائيلية بالبحث عن الغريق في بحيرة طبرية، رائد محاميد (49 عامًا).

وجاءت الوقفة بدعوة من زوجة الغريق، حليمة محاميد، وذلك بدون تخطيط مسبق، إذ توجهت محاميد إلى مدخل المدينة ورفعت صورة له، وفي ما بعد انضم إليها أهال من المدينة.

ورُفعت خلال الوقفة صور الغريق رائد محاميد، فيما هتف مشاركون فيها بشعارات مختلفة، من بينها: "علِّي (ارفَع) علِّي الصوت... رائد لازم يرجع اليوم".

("عرب 48")

كما رُفِعت لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل؛ "روح الإنسان مقدّسة... على الدولة التحرّك فورا"، و"لا توقفوا البحث عن رائد".

لافتة تحمل عبارة؛ "لا توقفوا البحث عن رائد" ("عرب 48")

وفُقدت آثار رائد، مساء يوم الجمعة الماضي في بحيرة طبرية، وذلك بعد سقوطه من قارب في البحيرة، وحتى اللحظة لم يتم العثور عليه.

("عرب 48")

ورائد أب لثلاثة أبناء، وهو محام. وتقول العائلة، إن السلطات الإسرائيلية لم تشغّل حتّى الآن، أجهزة مختصة تساعد في عمليات البحث، فيما يعمل العشرات من المتطوعين منذ خمسة أيام بالبحث عنه.