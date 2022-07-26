  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم: وقفة احتجاجيّة على تقاعُس السلطات بالبحث عن الغريق رائد محاميد

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 18:58

أم الفحم: وقفة احتجاجيّة على تقاعُس السلطات بالبحث عن الغريق رائد محاميد
مشاركات في الوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")
تحرير: باسل مغربي
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

شارك العشرات من مدينة أم الفحم، مساء اليوم الثلاثاء، بوقفة احتجاجية عند مدخل المدينة، وذلك احتجاجًا على تقصير السلطات الإسرائيلية بالبحث عن الغريق في بحيرة طبرية، رائد محاميد (49 عامًا).

وجاءت الوقفة بدعوة من زوجة الغريق، حليمة محاميد، وذلك بدون تخطيط مسبق، إذ توجهت محاميد إلى مدخل المدينة ورفعت صورة له، وفي ما بعد انضم إليها أهال من المدينة.

ورُفعت خلال الوقفة صور الغريق رائد محاميد، فيما هتف مشاركون فيها بشعارات مختلفة، من بينها: "علِّي (ارفَع) علِّي الصوت... رائد لازم يرجع اليوم".

("عرب 48")

كما رُفِعت لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل؛ "روح الإنسان مقدّسة... على الدولة التحرّك فورا"، و"لا توقفوا البحث عن رائد".

لافتة تحمل عبارة؛ "لا توقفوا البحث عن رائد" ("عرب 48")

وفُقدت آثار رائد، مساء يوم الجمعة الماضي في بحيرة طبرية، وذلك بعد سقوطه من قارب في البحيرة، وحتى اللحظة لم يتم العثور عليه.

("عرب 48")

ورائد أب لثلاثة أبناء، وهو محام. وتقول العائلة، إن السلطات الإسرائيلية لم تشغّل حتّى الآن، أجهزة مختصة تساعد في عمليات البحث، فيما يعمل العشرات من المتطوعين منذ خمسة أيام بالبحث عنه.

("عرب 48")

بودكاست عرب 48

#رائد محاميد
#وقفة احتجاجية
#أم الفحم
#بحرية طبرية
#طبريا
#تقصير السلطات الإسرائيلية

أم الفحم: وقفة احتجاجيّة على تقاعُس السلطات بالبحث عن الغريق رائد محاميد

أم الفحم: وقفة احتجاجيّة على تقاعُس السلطات بالبحث عن الغريق رائد محاميد

أم الفحم: وقفة احتجاجيّة على تقاعُس السلطات بالبحث عن الغريق رائد محاميد

أم الفحم: وقفة احتجاجيّة على تقاعُس السلطات بالبحث عن الغريق رائد محاميد

أم الفحم: وقفة احتجاجيّة على تقاعُس السلطات بالبحث عن الغريق رائد محاميد

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حيفا: العثور على عملة برونزية رومانية نادرة تعود إلى ما قبل 1850 عامًا
حيفا: العثور على عملة برونزية رومانية نادرة تعود إلى ما قبل 1850 عامًا

2022-07-26

قتيل في جريمة إطلاق نار في عسفيا
قتيل في جريمة إطلاق نار في عسفيا

2022-07-26

إغلاق ملف استشهاد أبو القيعان: "عدالة" يطالب بفتح تحقيق جنائيّ فوريّ بعد التآمر القضائيّ
إغلاق ملف استشهاد أبو القيعان: "عدالة" يطالب بفتح تحقيق جنائيّ فوريّ بعد التآمر القضائيّ

2022-07-26

الأكثر قراءة

عائلة المفقود محاميد في بحيرة طبرية تتهم السلطات بالتقصير في أعمال البحث

عائلة المفقود محاميد في بحيرة طبرية تتهم السلطات بالتقصير في أعمال البحث

2022-07-25
والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

2022-07-25
خبير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي

خبير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي

2022-07-25
حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

2022-07-25
إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

2022-07-25