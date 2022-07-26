الناصرة: وفاة راجح عابد متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

توفي في ساعات متأخرة من مساء الإثنين، راجح عابد (48 عاما) من سكان مدينة الناصرة، متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار قبل شهر ونصف خلال عمله في مدينة "نوف هجليل".

وكان الضحية يعمل في مجال الحدادة، وفي يوم إصابته كان يعمل عابد في أحد المنازل في "نوف هجليل"، حيث أقدم مجهولون على إطلاق الرصاص نحو نفس المنزل.

وأصيب راجح بأكثر من 12 رصاصة التي اخترقت جسده، ورغم المحاولات لإنقاذ حياته ألا أن الطاقم الطبي أقر وفاته بعد أن رقد في قسم العناية المركزة لمدة شهر ونصف الشهر.

وعقب الجريمة فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، لكن دون أن يعلن عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن، كما لم يعلن عن أسباب وخلفية الجريمة.

60 قتيلا منذ مطلع العام

وجاءت وفاة عابد، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 60 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام الماضي 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة، لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي بالداخل في العام 2020؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة.

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