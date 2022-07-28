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إصابة خطيرة لشخص دهسته حافلة في حيفا

تاريخ النشر: 28/07/2022 - 09:38

إصابة خطيرة لشخص دهسته حافلة في حيفا
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص (48 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في شارع "أندري سحاروف" في مدينة حيفا، صباح اليوم الخميس، كما أصيب أحد مستقلي الحافلة من جراء الاصطدام.

وقدمت الطواقم الطبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب ونقلته بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابات وكدمات في الأطراف، ووصفت إصابة الآخر بالطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وعملت على تنظيم حركة السير بعد ازدحامات أعقبت الحادث.

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#حيفا
#دهس
#حوادث

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