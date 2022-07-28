اتهام راني فيران من عكا على خلفية أحداث هبة الكرامة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، ضد راني فيران (28 عاما) من مدينة عكا، نسبت إليه "تنفيذ عمل إرهابي والتسبب بإصابة خطيرة في ظروف مشددة، وأعمال شغب من منطلقات عنصرية، وإضرام النار ومخالفات أخرى نُفّذت خلال أحداث أيار/ مايو 2021" على خلفية أحداث هبة الكرامة.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الشاب لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم شارك في موجة أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة عكا، حيث قام خلالها بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة والمباني، وشارك في إضرام النار في مطعم 'أوري بوري' في عكا القديمة، وأغلق الشارع العام بحاويات قمامة، إذ أنه دخل متجرا للملابس وأخذ ملابس منه وحرقها مع آخرين كانوا هناك، بدافع إيديولوجي قومي".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "في يوم 12 أيار/ مايو 2021، في ساعات المساء، وقف مثيرو الشغب بينهم المتهم في شارع بعكا، وعندما لاحظوا اقتراب سيارة يقودها يهودي ألقوا عليه عشرات الحجارة وضربوه، وخلال محاولته الهروب منهم، فقد السائق السيطرة على السيارة واصطدم بجدار، وفي هذه المرحلة، وخوفا على حياته، نزل السائق من السيارة للفرار من مكان الحادث فتعرض لهجوم وحشي بقضبان حديدية وهراوات وأشياء مختلفة وحجارة ألقيت عليه".

ووفقا للنيابة العامة، قدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام ضد ثلاثة متهمين آخرين في حادثة الاعتداء هذه في حزيران/ يونيو 2021.

وبلغ عدد المعتقلين من عكا في السجون الإسرائيلية 31 معتقلا؛ وهم، إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني وكامل طوالبة.

ويتابع عدد من الشبان من عكا ملفات المحاكمة وهم رهن الحبس المنزلي، بينهم خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم وأحمد سعدي.

يشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".